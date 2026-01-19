Более 20 человек погибли при сходе поездов с рельсов в Испании

Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, в 19.39 по местному времени (в 20.39 по Москве), сошел с рельсов тремя последними вагонами, которые выехали на соседний путь. В это время по нему со скоростью 200 километров в час проходил другой поезд Alvia компании Renfe, следовавший из Мадрида в Уэльву. Он столкнулся с вагонами поезда Iryo, от удара два первых вагона поезда Alvia отбросило.