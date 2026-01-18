В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд

В России 12 мая запустят первый театральный поезд, он будет приурочен к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей (СТД) России. Об этом сообщил народный артист РФ Владимир Машков, пишет ТАСС.
Он рассказал, что первый состав отправится 12 мая из Владивостока в Москву, а второй 27 мая по маршруту Севастополь — Москва. В каждом городе на пути следования актеры будут играть спектакли, проводить мастер-классы и творческие встречи. Поезд охватит 43 города России. «Предварительная статистика проекта — это 160 театров-участников, 280 выбранных постановок и более 5000 артистов», — отметил народный артист.
Оба состава финишируют 30 июня на Киевском вокзале. После этого в Москве стартует Всероссийский марафон-фестиваль «Россия. Театр. Общество». Он пройдет на бульварах Москвы и финиширует в парке «Зарядье». На нескольких сценах запланированы показы спектаклей, мастер-классы, творческие дискуссии.
Всего же, по словам Машкова, в год 150-летия Союза театральных деятелей планируется провести около 2000 мероприятий во всех регионах России: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. «Для самой молодой аудитории мы задумали анимационный фильм о театре. И „Союзмультфильм“ оказывает нам в этом всестороннюю помощь. Он будет ярким и теплым. Концепция мультфильма уже готова, персонажи созданы. Сейчас идет интенсивный процесс работы с анимацией», — добавил лауреат премий «Ника», «Золотой орел» и «ТЭФИ».
В 2026 году также планируют провести спартакиаду творческих коллективов московских театров. «В перспективе планируется вовлечь в спартакиаду и регионы, сделав ее еще одной ежегодной объединяющей традицией», — сказал Машков.