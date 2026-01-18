Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Зима в феврале в Москве будет теплой, поэтому весна придет раньше срока. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, температура воздуха в феврале и марте на Европейской территории России прогнозируется выше нормы. Синоптик добавила, что весна первой придет в юго-западную часть европейской части страны. После этого фронт постепенно продвинется в северо-восточном направлении.

Недавно климатолог Алексей Кокорин заявил, что среднегодовая температура в России за последние 50 лет выросла на 2,5 градуса. Весна стала теплее на 3 градуса, зима — на 2,5, а лето и осень — приблизительно на 2 градуса.

Данные Росгидромета подтверждают устойчивую тенденцию к потеплению, наблюдаемую в России на протяжении последних десятилетий. Так, 2025 год  стал для Москвы самым теплым за всю историю метеонаблюдений — то есть с 1779 года.

