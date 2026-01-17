Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

В Приморье отловили троих тигров с начала года
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что рокеры заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Илая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»
A$AP Rocky, похоже, выпустил дисс на Дрейка. В нем рэпер говорит, что «украл» Рианну
«Я кричала»: Ченнинг Татум помочился на Аманду Сейфрид на съемках фильма «Дорогой Джон»
Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»
«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе
В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет
В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов
Адриа Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен

Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким в Росархив, попросив не публиковать письма при ее жизни. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«Есть определенные ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот в свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», — пояснил он.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи. Играл в фильмах «Место встречи изменить нельзя»,  «Маленькие трагедии», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и других. Умер в 1980 году. Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970–1980 годах.

