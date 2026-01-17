Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году

Доля зарубежных направлений в общем объеме бронирований выросла до 28% — это на 6 п. п. больше, чем годом ранее. Спрос на жилье в Беларуси и ОАЭ удвоился, а в Таиланде увеличился на 85%. В число наиболее популярных заграничных направлений также вошли Турция, Армения, Китай, Грузия и Вьетнам.