Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем

Пациенты с диабетом и гипертонией теперь могут получить бесплатные приборы для контроля за уровнем сахара и давлением по всей России. Об этом ТАСС сообщила директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.



По ее словам, новые правила создадут условия для стандартизированного и равного доступа граждан к современным цифровым медицинским технологиям независимо от региона проживания. Это позволит обеспечить непрерывность медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями и лиц, нуждающихся в длительном диспансерном наблюдении.Пилотный проект по удаленному мониторингу состояния здоровья пациентов с диабетом и гипертонией стартовал в 2023 году в некоторых регионах России. Услугу стали масштабировать с 2025 года.



Недавно стали известны основные причины смертности в России. Более 80% смертей в стране вызваны болезнями сердца и сосудов, злокачественными новообразованиями, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом.