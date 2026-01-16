В Приморье отловили троих тигров с начала года
«Я кричала»: Ченнинг Татум помочился на Аманду Сейфрид на съемках фильма «Дорогой Джон»

Американская актриса Аманда Сейфрид рассказала изданию Deadline, что Ченнинг Татум очень неприятно пошутил над ней на съемках фильма «Дорогой Джон» в 2010 году.

Актер, как заявила Аманда, помочился ей на ногу без предупреждения. «Он помочился мне на ногу на пляже. Сначала я этого не заметила, а потом подумала: «А, вот почему он стоит так близко ко мне. Что за?», — вспомнила Сейфрид.

По словам артистки, она закричала после выходки партнера. Ченнинг же убежал с места «преступления» — причем чуть не испортив кофе одной из коллег мочой.

«Прямо рядом стояла чашка кофе, немного [мочи] попало в чашку, а он убежал. Когда я кричала, одна из визажисток подняла чашку и собиралась выпить кофе. Я спасла ее», — поделилась Сейфрид.

Несмотря на такой странный инцидент, у Аманды остались только самые теплые воспоминания о времени, проведенном на съемочной площадке «Дорогого Джона». На Татума актриса не держит зла.

«Это только демонстрирует отношения, которые сложились у меня и Ченнинга Татума в «Дорогом Джоне». Мы с ним дурачились весь фильм в очень, очень веселой манере. Он очень, очень смешной, и мы отлично провели время», — сказала Сейфрид.

