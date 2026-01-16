В Приморье отловили троих тигров с начала года

В Приморском крае отловили третьего амурского тигра с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.



Первый самец, которого отловили 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа, оказался абсолютно здоров и был выпущен в удаленный участок тайги. За ним следят специалисты с помощью спутникового ошейника.



Второго тигра отловили в Надеждинском округе Приморья после нападения на лошадь и отправили в реабилитационный центр. Затем специалисты вернули его в дикую природу.



Третьего обнаружили в селе Зеркальное Кавалеровского округа. Он охотился на собак и беспокоил местных жителей. Позднее специалисты решат, стоит ли его отпускать на природу.