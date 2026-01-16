Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток

Инцидент произошел в конце новогодних праздников. Москвич, одетый в плавательную маску и ласты, спустился в метрополитен. Под громкую музыку из переносной колонки он станцевал сперва на платформе, а затем и в вагоне поезда. Некоторые пассажиры принялись снимать его перформанс на видео.