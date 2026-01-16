Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток

Фото: МВД

В Москве на четверо суток арестовали мужчину, устроившего танцы в костюме водолаза в метро. Об этом сообщила в телеграм-канале официальная представительница МВД Ирина Волк. 

Инцидент произошел в конце новогодних праздников. Москвич, одетый в плавательную маску и ласты, спустился в метрополитен. Под громкую музыку из переносной колонки он станцевал сперва на платформе, а затем и в вагоне поезда. Некоторые пассажиры принялись снимать его перформанс на видео.

Видео: МВД

Москвича задержали полицейские. Он объяснил свои действия съемкой ролика для соцсетей. 

Суд признал мужчину виновным в нарушении требований транспортной безопасности и правил пользования метро. В качестве наказания ему назначили четыре дня административного ареста. 

