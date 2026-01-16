В возрасте 61 года умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин. Об этом сообщает РБК.
В пресс-службе компании отметили, что Лапин долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.
Ресторанный холдинг, основанный Лапиным, продолжит свою работу. Управление компанией перейдет его сыну Марку Лапину. В Ginza Project подчеркнули, что бизнес сохранит стратегический курс и ценности, заложенные основателем.
Первые рестораны Ginza Project открылись в Петербурге в начале 2000-х годов, а затем выросли в крупную международную сеть. Сегодня под этим брендом работает более сотни заведений в Москве, Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Туле, а также в Лондоне, Баку и Батуми.
Помимо ресторанного бизнеса, с 2018 года группа развивала гостиничное направление Ginza Hotels & Apartments. Под ее управлением находятся сеть мини-отелей в центре Петербурга, а также отели в Ростове-на-Дону и Тбилиси.