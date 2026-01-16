Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%

Фото: Andrew R/Unsplash

Продажи минеральной воды в России выросли примерно на 20% в денежном выражении и на 5,4% в натуральном — до 99,9 млрд рублей и 1,51 млрд литров соответственно, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство NTech.

Данные получены по тогам трех кварталов 2025 года. Издание отмечает, что спрос на минеральную воду растет быстрее, чем на обычную: в этом сегменте выручка выросла лишь на 12%. Эксперты рынка объясняют популярность минералки появлением новых премиальных брендов этого напитка. Кроме того, потребители все чаще выбирают минеральную воду как альтернативу сладким и газированным напиткам из-за тренда на здоровый образ жизни. На рост выручки также повлияло подорожание воды и введение маркировки на нее.

Об интересе людей к такой воде говорят и опрошенные участники рынка. По итогам 2024 года, продажи ГК «Холдинг Аква» («Нарзан», «Ессентуки» и Gorji) выросли на 34% в денежном выражении, а за первые девять месяцев 2025 года — на 32%. Представитель сети «Вкусвилл» также рассказал, что продажи минеральной воды в 2024 году увеличились на 53% в денежном выражении и на 44% в натуральном. В 2025-м темпы снизились до 34% в рублях и на 25% в литрах.

