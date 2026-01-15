Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи

Скорбь, вызванная смертью домашнего питомца, может быть столь же тяжелой и продолжительной, как и после утраты члена семьи. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследования Филипа Хайленда, профессора психологии Университета в Мейнуте, Ирландия.
Люди, переживающие потерю питомца, могут сталкиваться с пролонгированным расстройством горя (ПРГ) ― психическим состоянием, возникающим после смерти близкого человека.
ПРГ длится многие месяцы или даже годы и часто включает мучительную тоску и отчаяние, трудности в общении и выполнении повседневных дел, а также ощущение, будто вместе с умершим утрачена и часть самого человека.
Сейчас такой диагноз могут поставить только тем, кто оплакивает потерю человека, однако автор исследования рекомендовал расширить диагностические критерии и включить в них смерть питомцев.
Согласно опросу 975 взрослых жителей Великобритании, 7,5% людей, потерявших домашних животных, соответствовали диагностическим критериям ПРГ. Это примерно столько же, сколько среди тех, кто пережил смерть близкого друга. Показатель лишь немного уступает доле людей, у которых ПРГ развилось после смерти бабушки или дедушки (8,3%), брата или сестры (8,9%) и даже партнера (9,1%). Заметно выше частота расстройства была только у тех, кто потерял родителей или детей: 11,2% и 21,3% соответственно.
Около пятой части людей, столкнувшихся и с потерей питомца, и с потерей человека, признались, что смерть животного переживалась тяжелее. При этом предыдущие исследования показывали, что люди часто испытывают стыд, неловкость и чувство изоляции, когда открыто выражают горе по умершему питомцу.
По подсчетам профессора Хайленда, примерно один из 12 случаев ПРГ в Великобритании вызван смертью домашнего животного.