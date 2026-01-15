Subway Surfers 2 выйдет 26 февраля

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники

Subway Surfers 2 выйдет 26 февраля

Фото: SYBO

Разработчики культовой мобильной игры Subway Surfers анонсировали продолжение под названием Subway Surfers City. Игра выйдет на платформах iOS и Android уже 26 февраля.

Новый проект кардинально меняет концепцию. Если оригинальная игра строилась вокруг кругосветного путешествия, то теперь действие переносится в постоянный хаб — Subway City, огромный мультикультурный мегаполис. Игрокам предстоит исследовать четыре уникальных района: Доки, Саутлайн, Санрайз-Бульвар и Делориан-Парк.

В игровой процесс добавлены новые механики: ускоряющие панели, специальный удар ногой (стомп) и защитный прыгучий щит. Кроме того, в Subway Surfers City будет представлено три основных режима: классический бесконечный забег, сюжетный «Тур по городу» с уровнями и заданиями, а также «Режим событий» с ограниченными по времени испытаниями.

Разработчики обещают, что с каждым игровым сезоном город будет расширяться новыми локациями, а также пополняться персонажами, костюмами и ховербордами.

Оригинальная Subway Surfers, выпущенная в 2012 году, стала одним из самых скачиваемых мобильных приложений в истории. По данным студии SYBO, общее число загрузок превысило 4,5 млрд. Ежемесячная аудитория игры по-прежнему составляет от 100 до 150 млн активных игроков. 

Расскажите друзьям