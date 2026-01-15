Бренд Adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны», пишет Hypebeast.



Коллекционная модель шлепанцев Adilette Lumia уже в продаже по цене 50 долларов (около 3500 рублей). Она посвящена мемному отрывку из мультфильма, в котором персонаж Гомера Симпсона внезапно погружается в кусты.