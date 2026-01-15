IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России
У нового «Голого пистолета» не будет сиквела
Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики

IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки

Фото: IKEA

IKEA выпустит обновленную версию легендарной синей сумки Frakta, ставшей культовым аксессуаром для покупателей.

Ранее на сайте компании появилась информация о том, что модель будет снята с производства, что вызвало волну беспокойства у поклонников. Но позже IKEA заявила, что сумка не исчезнет из ассортимента.

Вместо этого в апреле 2026 года будет представлена ее обновленная версия. Именно поэтому на сайте и была размещена пометка о снятии текущей модели.

«Можете быть спокойны, даже если вы владелец лошади [сумку часто используют для переноски сена]», — пошутил представитель IKEA Йоаким Боргудд, отметив активную реакцию любителей конного спорта на новость.

Детали обновленной версии пока не раскрываются. Frakta была изначально выпущена в 1980-х и представляла собой желтую сумку, которая использовалась только внутри магазинов. В 1996 году IKEA представила синюю версию, которую уже можно было купить и использовать в быту.

Расскажите друзьям
Теги:
Ikea