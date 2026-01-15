Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа

На втором месте по популярности у мужчин U.S. Polo Assn (8,19%). Причем четыре самые популярные модели зимних курток приходятся именно на этот бренд. В мужской топ-5 также входят Nike (5,99%), Tommy Hilfiger (5,65%) и adidas (3,92%). У женщин наибольшей популярностью пользуется белая ветровка Uniqlo.