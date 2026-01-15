Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет

В Токио арестовали 26-летнего Фугэцу Асари по подозрению в нарушении закона о запрете дуэлей. Он действует в стране с 1889 года, пишет Japan Today.
23 сентября у Асари, предположительно, связанного с кланом якудза, произошел конфликт с незнакомцем — 30-летним Наоэ Масудой. Перепалка закончилась дракой. Масуда упал на асфальт и в результате получил травмы лица и головы. Врачи доставили его в больницу, но спасти не смогли. Спустя три недели он умер.
Асари обвинили не только в непредумышленном убийстве, но и в нарушении закона о запрете дуэлей. В Японии драка двух человек по обоюдному согласию, в ходе которой один из участников получает травмы, классифицируется не как нападение, а как дуэль. В стране также запрещены вызов на бой, организация места для боя для себя или других, а также даже собрание для наблюдения за боем.
Фугэцу признал вину и раскаялся. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
В 2025 году известно как минимум о двух случаях нарушения закона о дуэлях. Так, в октябре обвинения предъявили школьнику и взрослому мужчине из Гунмы. Весной двух юных японок из города Сайтама арестовали, когда те договорились в соцсетях встретиться, чтобы выяснить отношения на главной площади.