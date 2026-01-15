Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет

Асари обвинили не только в непредумышленном убийстве, но и в нарушении закона о запрете дуэлей. В Японии драка двух человек по обоюдному согласию, в ходе которой один из участников получает травмы, классифицируется не как нападение, а как дуэль. В стране также запрещены вызов на бой, организация места для боя для себя или других, а также даже собрание для наблюдения за боем.