Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»

Фото: Netflix

На церемонии награждения AARP Movies for Grownups Awards актер и комик Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до ухода на пенсию. На это обратил внимание New Musical Express.

AARP Movies for Grownups Awards — премия, которая борется с эйджизмом в индустрии развлечений и присуждается творцам старше 50 лет. Сэндлер отметил, что многие из его окружения считают, что получение этой награды официально означает «что он теперь старик».

Завершая речь, актер сказал: «Я обещаю каждому из вас, собравшимся здесь сегодня вечером, что снимусь как минимум в 50 фильмах, прежде чем умру. И как минимум 25 из них будут хорошими».

Среди последних работ Сэндлера — комедия «Счастливчик Гилмор-2». Фильм вышел на Netflix 25 июля 2025 года. Оригинальная картина 1996 года помогла Сэндлеру стать одной из крупнейших комедийных звезд своего времени, собрав 40 млн долларов в прокате при бюджете в 12 млн.

Актер сыграл главного героя Счастливчика Гилмора, хоккеиста с проблемами управления гневом, который обнаруживает в себе способности к гольфу. Он участвует в платном турнире, чтобы выиграть достаточно денег для избежания конфискации дома своей бабушки, и попутно завоевывает популярность своими необычными выходками.

