«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля

Фильм «Момент» («The Moment») — мокьюментари с Charli XCX — получил дату кинотеатральной премьеры, 20 февраля. Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах Великобритании и Ирландии, сообщает New Musical Express.
Перед этим картину также покажут на фестивале «Сандэнс», который пройдет 22 января — 1 февраля. «Броское, исполненное сарказма гиперпоп-мокьюментари „Момент“ — это творческое осмысление Charli XCX ее собственного головокружительного успеха с альбомом „Brat“. Режиссерский полнометражный дебют Эйдана Замири (снявшего клип „360“), который также выступил соавтором сценария; фильм отличается стильным, непринужденным ритмом и уникальным самоироничным чувством юмора», — говорится о картине на сайте фестиваля.
Сама Charli XCX говорила Vanity Fair: «[„Момент“] — это ни в коем случае не документалка про тур и не концертный фильм. Но идея [мокьюментари] родилась из осознания того, что от тебя ждут именно такие привычные фильмы».
Производством картины занимается кинокомпания A24. Ранее был выпущен трейлер. В ролике были показаны кадры тура Charli «Sweat» и пресс-активностей певицы, перемешанные с вымышленными закулисными сценами.
Сценарий написан Замири в соавторстве с Берти Брандес. Саундтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер А.Г.Кук, работавший с ней над «Brat».
В картине, помимо самой Charli XCX, сыграют Розанна Аркетт («После работы»), Джейми Деметриу («Дрянь»), Ариель Домбаль («Полина на пляже»), Трю Маллен («Подай знак»), Ричард Перес («Медики Чикаго»), Айзек Пауэлл («Франшиза»), Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Риш Шах («Overcompensating»), Александер Скарсгорд («Большая маленькая ложь»), Майкл Уоркай («Моя леди Джейн»), а также рэпер Шайгерл, бьюти-редактор Vogue Тиш Вайншток, стилист Мел Оттенберг, комик Кейт Берлант, модели Хейли Бентон Гейтс и Кайли Дженнер.
О создании фильма «Момент» стало известно в январе 2025 года. Тогда же сообщили, что лента станет первым проектом продюсерской компании Charli XCX Studio 365. В октябре появился первый тизер, в ноябре — постер.