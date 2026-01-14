Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино

Фото: Kaysha/Unsplash

В парламенте Эстонии обнаружили ошибку в законе, которая отменила налогообложение онлайн-казино в 2026 году. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

Из‑за опечатки в тексте поправки к Закону о налоге на азартные игры, принятом в декабре прошлого года, налогом облагаются только «игры на ловкость», в то время как «азартные игры» и «дистанционные азартные игры» оказались вне налогообложения.

По словам члена Финансового комитета Кокка, проблема заключается во включении термина «игры на ловкость». По его словам, если бы был включён термин «азартные игры», проблем бы не возникло.

Поправка предусматривала поэтапное снижение ставки налога на азартные игры с 6% до 4% к 2029 году. В 2026 году ставка должна была составить 5,5%. Однако из‑за технической ошибки онлайн-казино фактически освобождены от уплаты налога в текущем году.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн заявила, что ошибка будет исправлена в течение месяца. По ее словам, это первый подобный случай за ее 12-летнюю работу в Рийгикогу, и он остался незамеченным на всех этапах согласования, включая проверку юристами Министерства финансов, парламентскими сотрудниками и самими депутатами.

Опечатку заметил юрист одной из компаний в сфере азартных игр уже после вступления документа в силу. Для исправления ошибки закон должен быть повторно рассмотрен. Наиболее вероятный вариант — включить поправку в другой законопроект для ускорения процесса.

