Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси

В США задержали актера Кифера Сазерленда по подозрению в нападении на водителя такси. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американскую полицию.
По данным правоохранителей, актер сел в такси, после чего напал на водителя и угрожал ему. Пострадавший не получил серьезных травм.
Сазерленд был освобожден под залог в размере 50 тыс. долларов через несколько часов после задержания. Судебное заседание по его делу назначено на 2 февраля. Представители актера пока не прокомментировали произошедшее.
Кифер Сазерленд — сын ушедшего из жизни актера Дональда Сазерленда. Кифер известен по таким фильмам, как «Телефонная будка», «Останься со мной» и «Коматозники», а также по сериалу «24 часа».