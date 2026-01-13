Letterboxd назвал самые пересматриваемые и высокооцененные фильмы 2025 года

Сервис Letterboxd подвел итоги 2025 года. Фильмом, который пользователи пересматривали чаще всего, оказался «Супермен» Джеймса Ганна, а самой высокой оценкой из релизов 2025 года может похвастаться аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (4,4 из 5).