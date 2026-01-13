Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими

Letterboxd назвал самые пересматриваемые и высокооцененные фильмы 2025 года

Иллюстрация: Letterboxd

Сервис Letterboxd подвел итоги 2025 года. Фильмом, который пользователи пересматривали чаще всего, оказался «Супермен» Джеймса Ганна, а самой высокой оценкой из релизов 2025 года может похвастаться аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (4,4 из 5).

В пятерку самых высокооцененных фильмов также вошли «Голос Хинд Раджаб» (4,3), «Марти Великолепный» (4,3), «Битва за битвой» (4,2) и «Я ругаюсь» (4,2).

1/2
© Letterboxd
2/2
© Letterboxd

Актером, фильмы с которым в 2025 году смотрели чаще всего, стал Уиллем Дефо. Среди актрис лидером оказалась Скарлетт Йоханссон.

1/2
© Letterboxd
2/2
© Letterboxd

Лучшей комедией по мнению пользователей Letterboxd оказался «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе, триллером — «Метод исключения» Пак Чхан Ука, драмой — «Голос Хинд Раджаб», хоррором — «Грешники», мелодрамой — «Гамнет», экшн-фильмом — «Битва за битвой».

1/5
© Letterboxd
2/5
© Letterboxd
3/5
© Letterboxd
4/5
© Letterboxd
5/5
© Letterboxd

В отдельном рейтинге фильмов, снятых женщинами-режиссерами, лучшими стали: «Голос Хинд Раджаб», «Гамнет», «Маленькая Амели», «Прости, детка» и короткометражка «Sunshine».

© Letterboxd
