«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля

По словам Ферраро, он знал, что Victory Amps хотят ему что‑то отправить, но не представлял, что именно. «Примерно под конец прошлого года я хотел немного изменить звук на своей электрогитаре, и Victory Amps предложили сделать для меня нечто особенное. Я понятия не имел, что сейчас открою. Честно говоря, это один из лучших подарков, которые я когда‑либо получал. Сказать, что я расплакался, когда открыл, — не будет ложью», ― пояснил музыкант в подписи к посту.