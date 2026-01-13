ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой

14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале

ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой

Фото: Kelli McClintock/Unsplash

Две трети россиян (66%) считают роль отца в семье трудной работой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ.

Ранее 86% респондентов называли трудным материнство. Большинство опрошенных (72%) отметили, что отцы принимали активное участие в их воспитании.

«Хороший отец в представлении россиян — не просто зарабатывает деньги для семьи», — говорится в телеграм-канале ВЦИОМа. Согласно результатам исследования центра, общество ожидает от отца активного участия в жизни ребенка наравне с матерью, выполнения роли воспитателя, эмоционально доступного родителя и авторитетного наставника. Кроме того, он должен давать чувство безопасности.

Недавно стало известно, что российские мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем взрослым дочерям. В среднем совершеннолетние сыновья получают от матери cуммы на 10% больше, чем дочери, и на 3% чаще.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ