Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники

Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Аналитики: Старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн р.
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Микки Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе

Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники

Фото: bookskrd.ru

Выручка от продаж книги «Легкий способ бросить пить» Аллена Карра выросла в новогодние праздники на 153% по сравнению с аналогичным предновогодним периодом (21 ― 31 декабря). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе «Литреса».

В целом спрос на литературу по борьбе с вредными привычками (в электронном и аудио-форматах) увеличился в новогодние праздники на 44%. На 38% подскочили продажи книг о красоте и здоровье, на 21% ― о психологии и саморазвитии, а также о религии.

Топ нон-фикшн произведений возглавили «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира в аудиоформате.

На второй строчке — электронная книга «Голод тела: психосоматика лишнего веса. Как перестать утешать себя едой и запрограммировать мозг на стройность» Екатерины Тур. Замыкает тройку «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди в аудиоформате.

Среди книг по борьбе с вредными привычками популярностью также пользовались «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра и «Просто космос. Нейроспринт. Как за 30 часов в месяц трансформировать свой мозг и жизнь» Катерины Ленгольд.

Прошедшие 12-дневные новогодние каникулы стали для россиян самыми продолжительными за последние 12 лет. Повторение столь длинных зимних праздников возможно только через шесть лет — в 2032 году.

Расскажите друзьям