Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака

Недавно Гувер призналась, что ей теперь стыдно говорить, что она написала роман «Все закончится на нас» из-за скандала, который развернулся между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Автор отметила, что публичный конфликт изменил ее отношение к книге: «Я даже больше не могу ее рекомендовать. [Скандал] затмил саму историю. Мне почти стыдно говорить, что я это написала. Когда люди спрашивают, чем я занимаюсь, я просто отвечаю: „Я писательница. Пожалуйста, не спрашивайте меня, что я написала“», — говорила она.