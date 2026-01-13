Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака

Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: Старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн р.
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Микки Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе

Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака

Фото: colleenhoover

Автор книг и продюсер фильмов «Все закончится на нас» и «Сожалею о тебе» Колин Гувер сообщила в своих соцсетях, что проходит лечение от рака. Писательница поделилась, что до завершения курса лучевой терапии ей остался всего один день.

О своем диагнозе Гувер рассказала в декабре 2025 года. При этом она не уточнила, какой у нее вид рака. В своем недавнем посте Колин сообщила, что находилась в Канаде на съемках фильма «Напоминание о нем», когда у нее появились проблемы со здоровьем, решение которых она отложила до окончания съемок.

«Когда я вернулась домой, то узнала, что у меня рак», — продолжила она. Писательница добавила, что опухоль была «удалена хирургическим путем» и ей предстоит пройти курс лучевой терапии.

«Какое-то время это казалось чем-то пугающим, и мне пришлось пропустить премьеру фильма "Сожалею о тебе" и другие значимые события в моей профессиональной и личной жизни. Я просто не была готова поделиться этой новостью с кем-либо», — сказала она.

13 января у Гувер выходит новая книга «Woman Down». Она  расскажет об известной писательнице, которая столкнулась с резкой критикой после экранизации одного из ее романов, что стало причиной ее решения сделать перерыв в написании книг.

Колин рассказала, что пока не уверена, что сможет провести хотя бы одну автограф-сессию по случаю выхода романа. При этом она заверила, что с ней все в порядке, она «испытывает облегчение и ей повезло, что все прошло сравнительно быстро». Писательница призвала своих поклонников «прислушиваться к себе», если они чувствуют, что «что-то не так».

Недавно Гувер призналась, что ей теперь стыдно говорить, что она написала роман «Все закончится на нас» из-за скандала, который развернулся между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Автор отметила, что публичный конфликт изменил ее отношение к книге: «Я даже больше не могу ее рекомендовать. [Скандал] затмил саму историю. Мне почти стыдно говорить, что я это написала. Когда люди спрашивают, чем я занимаюсь, я просто отвечаю: „Я писательница. Пожалуйста, не спрашивайте меня, что я написала“», — говорила она.

