Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн р.

На втором месте комбинированная турпоездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию с посещением матча Криштиану Роналду для семьи из пяти человек за 31 млн р., на третьем ― отдых в Таиланде для компании из шести человек за 29,7 млн р. Топ-5 замыкают премиум-сафари в Танзании и отдых на Занзибаре (28 млн р.), а также отдых на Маврикии (27,3 млн р.).