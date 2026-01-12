Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими

Мусульманам Казахстана частично запретили использовать сервис Deep Nostalgia, с помощью которого можно анимировать умерших людей на семейных фотографиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение совета улемов духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).



В решении отметили, что технологию можно использовать при отсутствии цели высмеять или оскорбить умершего. Кроме того, для этого нужно получить разрешение его родственников. Deep Nostalgia также нельзя применять, если это приводит к обману или усилению скорби близких человека на фото.



Сервис Deep Nostalgia разработан платформой MyHeritage. Он появился в 2021 году.



Недавно российские исламские богословы запретили курьерам-мусульманам перевозить алкоголь, свинину, не халяльное мясо, азартные игры, идолов и предметы языческого культа. Однако если содержимое груза неизвестно, то его доставка разрешена.



