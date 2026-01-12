Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли

В соцсетях «Авиапарка» пользователи стали оставлять комментарии с призывом убрать сетки. «Пока родители с детьми спокойно едят бургеры, смеются и фотографируются — над их головами умирают птицы», — написали в комментариях.



В самом «Авиапарке» изданию «Подъем» рассказали, что сотрудники должны бороться с птицами, грызунами и насекомыми из-за норм СанПиНа. По словам представителей ТЦ, все пернатые остаются живы и невредимы. «Каждый вечер наша служба безопасности аккуратно освобождает [их] из сеток и выпускает на волю», — говорится в комментарии для журналистов.



Тем не менее, в «Авиапарке» согласились перестать использовать ловушки. «Мы согласны, что этот метод выглядит не самым гуманным. Мы изучим альтернативные технологии отпугивания птиц, чтобы найти решение, которое будет эффективным, но менее заметным и вызывающим дискомфорт», — рассказали представители ТЦ.