Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков

Ozon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином, которые начали покупать подростки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.



«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», — говорится в сообщении.



Ранее канал «РЕН-ТВ» сообщил, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, которые доступны на маркетплейсах без рецепта, и употребляют их из-за наркотического эффекта. При неправильном применении подобное лекарство может вызывать сильную интоксикацию, зависимость и проблемы с нервной системой, пишет «РЕН-ТВ».