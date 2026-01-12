Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков

В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах

Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков

Фото: Christine Sandu/Unsplash

Ozon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином, которые начали покупать подростки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», — говорится в сообщении.

Ранее канал «РЕН-ТВ» сообщил, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, которые доступны на маркетплейсах без рецепта, и употребляют их из-за наркотического эффекта. При неправильном применении подобное лекарство может вызывать сильную интоксикацию, зависимость и проблемы с нервной системой, пишет «РЕН-ТВ».

Расскажите друзьям