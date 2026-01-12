Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы

Мессенджер Telegram в 2025 году заблокировал более 44 млн каналов и групп, пишет ТАСС. Это в 2,7 раза больше, чем в 2024 году.



В частности, доступ закрыли к 950 тыс. групп и каналов с материалами, содержащими сексуализированное насилие над детьми (на 28,02% по сравнению с прощлым годом), и почти 234 тыс. сообществ террористической направленности (на 66,6%). Наибольшее число блокировок пришлось на IV квартал 2025 года — свыше 17,416 млн.



Недавно Telegram установил рекорд по охвату пользователей в России. Ежемесячная аудитория мессенджера в ноябре 2025 года достигла 105 млн уникальных юзеров.