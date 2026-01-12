«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»

Фото: скриншот из видео Netflix

Netflix представил новый трейлер второго сезона сериала «One Piece. Большой куш». Премьера состоится 10 марта.

В шоу рассказывается о приключениях молодого пирата Манки Д.Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов. Во втором сезоне пираты Соломенной шляпы продолжат поиски One Piece. На старте новой главы они остановятся в городе Логтаун, чтобы пополнить там припасы. В Логтауне на пиратов нападет опасный офицер морского дозора Смокер. К пиратам Соломенной шляпы присоединится новый персонаж — северный олень Тони Тони Чоппер.
 

Видео: Netflix

В шоу, которое выходит с 2023 года, снимаются: Иньяки Годой (Манки Д.Луффи), Макэню (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи). В августе сериал продлили на третий сезон. В нем исполнительный продюсер сериала «Ван-Пис» Иэн Стоукс присоединится к Джо Тречу в качестве сошоураннера. Он сменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте 2025 года.

