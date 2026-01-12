В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад

Во время выполнения маневра по какой-то причине и в условиях тумана лайнер упал в Мраморное море. В результате крушения погибли 42 человека. Среди них были известные в Турции люди: например, тесть футбольного тренера Фатиха Терима Камуран Аксу и сестра певицы Сейял Танер, которая работала бортпроводницей.