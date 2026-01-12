В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад

Команда турецкого блогера Недима Куру обнаружила на дне Мраморного моря кабину пассажирского лайнера, который разбился в 1975 году. Обломки судна до сих пор не находили, сообщает газета Haberler.
Катастрофа произошла 30 января 1975 года. Борт не смог с первого раза приземлиться в Стамбуле из-за перебоев с электроснабжением в аэропорту и ушел на второй круг.
Во время выполнения маневра по какой-то причине и в условиях тумана лайнер упал в Мраморное море. В результате крушения погибли 42 человека. Среди них были известные в Турции люди: например, тесть футбольного тренера Фатиха Терима Камуран Аксу и сестра певицы Сейял Танер, которая работала бортпроводницей.
Точное местонахождение обломков 50 лет назад не смогли определить из-за отсутствия технических возможностей. По словам Куру, его команда уже находила отдельные фрагменты самолета во время погружений подводного дрона в районах Бююкчекмедже и Амбарлы в Мраморном море. Теперь гидролокатор (радар) получил изображение, напоминающее носовую часть самолета.
«Поскольку южный ветер стихает, мы планируем снова погрузиться в ближайшие дни, чтобы зафиксировать переднюю часть самолета, обнаруженную нашим сонаром. Мы получили необходимые разрешения от администрации Стамбула. Теперь мы знаем местонахождение самолета. Самолет все еще находится на глубине 75 метров. Очень скоро мы выведем на поверхность лайнер, который пролежал на дне Мраморного моря 50 лет», — сказал Недим.