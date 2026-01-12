ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане

ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе

Фото: Sven Mieke/Unsplash

38% россиян считает, что большинство людей заботятся только о себе и до других им нет дел, показало исследование ВЦИОМ. 55% уверены, что большинство готовы прийти на помощь окружающим.

В корыстности людей больше убеждены мужчины (44%), чем женщины (33%). Среди поколений в этом больше всего уверены миллениалы (48%) и меньше всего — родившиеся до 1947 года (23%).

На вопрос о том, кто в первую очередь должен помогать людям в несчастье, большинство (69%) назвали государство. 28% указали на родственников и друзей, 22% — на необходимость заботиться о себе самостоятельно, а 17% — на общественные организации и фонды.

В помощь государства больше всего верят младшие миллениалы (75%) и родившиеся до 1947 года (76%). Меньше всего полагаются на государство зумеры, родившиеся в 2001 году и позже, — всего 56%.

84% россиян уверены, что в кризисной ситуации им есть к кому обратиться за помощью. При этом 12% чувствуют отсутствие такой поддержки. Чаще всего о ее нехватке говорят мужчины (16%) и реформенное поколение, представители которого родились в 1968–1981 годах (16%).

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ