ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе

38% россиян считает, что большинство людей заботятся только о себе и до других им нет дел, показало исследование ВЦИОМ. 55% уверены, что большинство готовы прийти на помощь окружающим.
В корыстности людей больше убеждены мужчины (44%), чем женщины (33%). Среди поколений в этом больше всего уверены миллениалы (48%) и меньше всего — родившиеся до 1947 года (23%).
На вопрос о том, кто в первую очередь должен помогать людям в несчастье, большинство (69%) назвали государство. 28% указали на родственников и друзей, 22% — на необходимость заботиться о себе самостоятельно, а 17% — на общественные организации и фонды.
В помощь государства больше всего верят младшие миллениалы (75%) и родившиеся до 1947 года (76%). Меньше всего полагаются на государство зумеры, родившиеся в 2001 году и позже, — всего 56%.
84% россиян уверены, что в кризисной ситуации им есть к кому обратиться за помощью. При этом 12% чувствуют отсутствие такой поддержки. Чаще всего о ее нехватке говорят мужчины (16%) и реформенное поколение, представители которого родились в 1968–1981 годах (16%).