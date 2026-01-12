Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»

Киностудия Toho представила трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Он выйдет 16 января 2026 года.
Эпизоды будут выходить каждую неделю по пятницам. Режиссером второго сезона стал Томоя Китагава.
По сюжету аниме спустя пятьдесят лет после героической победы над Королем демонов эльфийка-волшебница Фрирен встречается с заметно постаревшими боевыми товарищами, сталкивается с их смертностью и хочет лучше понять их. Она берет в ученицы человеческую девушку и отправляется по местам боевой славы, чтобы пообщаться с умершим другом.
Первый сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» рассказывает о событиях, описанных в первых шести томах одноименной манги. Второй сезон сосредоточится на следующих частях. Герои продолжат путешествие к замку Короля демонов, встречая на пути молодых волшебников и сражаясь с демонами.
Первая половина эпизодов первого сезона вышла осенью 2023 года. Премьера второй части состоялась весной 2024-го.