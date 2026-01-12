В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом

Компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с аутизмом. Она была разработана при участии организации Autistic Self Advocacy Network.

Визуально и функционально она отражает некоторые черты, характерные для людей с расстройством аутистического спектра.

  • Взгляд, направленный в сторону, который передает особенность некоторых аутичных людей избегать прямого зрительного контакта.
  • Гибкие суставы, позволяющие воспроизводить повторяющиеся движения (стимминг, взмахи руками), которые помогают обработке сенсорной информации или выражению эмоций.
  • Аксессуары для саморегуляции: спиннер для снятия стресса, наушники с шумоподавлением для снижения сенсорной нагрузки и планшет с кнопками символической коммуникации для облегчения взаимодействия.
  • Комфортная одежда: платье свободного кроя из мягкой ткани и удобная обувь на плоской подошве для минимизации дискомфорта.

До 2019 года в ассортименте Барби не было кукол с инвалидностью. Сегодня линейка включает кукол с синдромом Дауна, в инвалидных колясках, с протезами, витилиго, слуховыми аппаратами, а также Кена с протезом ноги.

«Барби всегда стремилась отражать мир, который видят дети, и возможности, которые они могут себе представить», — отметила Джейми Сиджилман, глава отдела кукол Mattel. Джоланта Ласота из организации Ambitious about Autism подчеркнула, что, хотя любая Барби может быть аутичной, видимая репрезентация помогает нормализовать использование вспомогательных средств (наушников, игрушек-стиммеров) и привлекает внимание к часто недиагностируемым аутичным девочкам.

