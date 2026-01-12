В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год.
«Все это достали из пациентов врачи „Склифа“ в 2025 году. Перед вами — подборка самых неожиданных находок ушедшего года.
Специалисты удаляли беспроводные наушники, украшения и даже гвозди, зажатые в зубах и ненамеренно проглоченные в процессе ремонта», — отметили они в своем телеграм-канале.
В НИИ подчеркнули, что случаи курьезные, но проблема эта крайне серьезная. Ежегодно в институт Склифосовского поступают десятки пациентов с инородными телами. Им требуется экстренная медицинская помощь и зачастую длительное восстановление.