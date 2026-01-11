Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцать в сериале Netflix «Очень странные дела», опубликовала видео со своей реакцией на финал последнего сезона.
В ролике Браун смотрит на экран, на котором ее героиня жертвует собой, прыгая в Бездну. Плача, актриса говорит: «Спасибо за все эти годы. Я это ценю… Этот чертов сериал!»
Судьба Одиннадцать в финале намеренно остается неясной. На самых последних кадрах компания друзей — Дастин, Уилл, Макс, Лукас и Майк — вновь играют в D&D в подвале дома Уиллеров. Майк высказывает предположение, что Одиннадцать все же могла подстроить свою смерть — сбежать и теперь жить где-то далеко.
Мэтт Даффер, один из создателей шоу, говорил: «Мы намеренно оставили судьбу Одиннадцать неясной. Мы хотели, чтобы зрители почувствовали себя на месте Майка и всей группы. Вам решать, верить в это или нет. <…> Мне известен ответ. То есть ты пишешь, исходя из понимания, где правда. Росс и я знаем правду, и мы как раз обсуждали ее с Милли <…> Милли поклялась хранить тайну. <…> Я буквально написал ей: „Не вздумай рассказывать [своему лучшему другу] Ноа“».
Позже о судьбе Одиннадцать спросили Сэди Синк, сыгравшую Макс. В интервью она сказала: «Думаю, она мертва, я не знаю… Это хот-тейк? <…> Мне кажется, [версия Майка] — это просто такой способ справиться [с потерей]».