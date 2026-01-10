Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году

В 2025 году мировой океан поглотил колоссальный объем тепла, что привело к очередному температурному рекорду и усилению экстремальных погодных явлений. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Advances in Atmospheric Sciences.
Ученые отметили, что более 90% избыточного тепла, вызванного выбросами парниковых газов, аккумулируется именно в океане. Это делает его одним из наиболее наглядных индикаторов климатического кризиса.
Повышение температуры океана оказывает прямое влияние на интенсивность ураганов и тайфунов, увеличивает количество экстремальных осадков и наводнений, приводит к более продолжительным морским тепловым волнам и способствует повышению уровня моря за счет теплового расширения воды.
Согласно новому исследованию, наиболее быстрый рост температуры в 2025 году наблюдался в тропической и южной частях Атлантического океана, северной части Тихого океана и в Южном океане.
Ученые также отметили тревожные изменения в Северной Атлантике и Средиземном море, которые становятся не только теплее, но и более солеными, кислыми и бедными кислородом, что угрожает морским экосистемам.