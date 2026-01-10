Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью

Приют для животных в западной Вирджинии опубликовал в фейсбсуке* запись с камер видеонаблюдения, на которой собака устраивает побег.
Инцидент произошел ночью, когда приют был закрыт, а сотрудников не было на месте. Пес-«Гудини» по кличке Доусон выбрался из запертого вольера, затем подошел к входной двери, встал на задние лапы и открыл замок с помощью пасти. После этого питомец выбежал на улицу.
«Это не ИИ, хотя нам бы хотелось, чтобы это было так. Этот парень намного умнее, чем кажется. Он не только выбрался из запертого вольера, но и умудрился открыть входную дверь», ― отметили в приюте Huntington Cabell Wayne Animal Shelter.
Видео с побегом Доусона стало вирусным ― оно набрало более 4 млн просмотров и свыше 8 тыс. комментариев, о псе-«Гудини» написали крупные СМИ. Некоторые комментаторы не могли поверить, что это не ИИ, другие обвинили сотрудников в том, что они не смогли обеспечить безопасность пса. В ответ в приюте заявили, что лишь на одном их недавнем мероприятии удалось пристроить 184 животных.
Через пару дней после побега Доусона обнаружили целым и невредимым. Приют продолжает поиск хозяев для пса.