Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is A Lie»

Британский музыкант Моррисси анонсировал первый за шесть лет студийный альбом под названием «Make-Up Is A Lie». Релиз запланирован на 5 марта на лейбле Sire/Warner Records.
Одновременно с анонсом вышел заглавный трек, сочетающий меланхоличные инструменталы и характерный вокал бывшего фронтмена The Smiths. «Период ожидания временами казался трагедией, но сегодняшний релиз „Make-Up Is A Lie“ подобен воссоединению влюбленных», — обратился Моррисси к поклонникам.
«Пожалуйста, сядьте в ваше любимое кресло в темной комнате с выключенным светом — или отключите голову и насладитесь порывом самоуничижения, как это часто делаю я. Надеюсь, вы сочтете „Make-Up Is A Lie“ достойным того внимания, что вы ему уделите», — продолжил он.
Запись пластинки проходила в студии La Fabrique на юге Франции при участии продюсера Джо Чиккарелли (The Strokes, The White Stripes) и ряда приглашенных музыкантов. Альбом включает 12 композиций, среди которых — кавер на песню «Amazona» группы Roxy Music 1973 года.
Вот как выглядит полный трек-лист:
- «You’re Right, It’s Time»
- «Make-Up Is a Lie»
- «Notre Dame»
- «Amazona»
- «Headache»
- «Boulevard»
- «Zoom Zoom the Little Boy»
- «The Night Pop Dropped»
- «Kerching Kerching»
- «Lester Bangs»
- «Many Icebergs Ago»
- «The Monsters of Pig Alley»