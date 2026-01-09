Театр им. Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На Хлебозаводе покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»

Театр им. Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов

Фото: театр Маяковского

Театр им. Маяковского проведет первую в этом году благотворительную ярмарку. Она пройдет 11 января, с 14.00 до 16.00, в фойе бельэтажа исторической сцены.

Гости смогут попробовать рождественское печенье или приобрести памятные вещи, изготовленные артистами театра самостоятельно или пришедшие из их личных коллекций. На ярмарке также будут представлены игрушки ручной работы, керамика, гастрономические сюрпризы, а также музыкальные пластинки, книги и многое другое. 

© театр Маяковского

Все средства от продаж будут направлены в благотворительный фонд «Образ жизни», который помогает детям и взрослым с инвалидностью. Кроме того, на ярмарке будет представлена часть коллекции мерча «Маяковки» по специальной цене и изделия, изготовленные подопечными и партнерами фонда.

Ранее «Афиша Daily» составила подборку благотворительных акций фондов. О том, как порадовать тяжелобольных детей, бездомных людей и животных, воспитанников детдомов, пациентов хосписов, одиноких пожилых людей и других, можно прочитать здесь.

Расскажите друзьям