Театр им. Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов

Все средства от продаж будут направлены в благотворительный фонд «Образ жизни», который помогает детям и взрослым с инвалидностью. Кроме того, на ярмарке будет представлена часть коллекции мерча «Маяковки» по специальной цене и изделия, изготовленные подопечными и партнерами фонда.