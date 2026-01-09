Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон

Если первый сезон был посвящен чрезвычайной ситуации в день масштабного музыкального фестиваля, то второй расскажет о буднях больницы в День независимости США. К работе вернутся старшая медсестра Дана Эванс (Кэтрин ЛаНаса), которая в прошлом сезоне собиралась уйти на пенсию, и доктор Лэнгдон (Патрик Болл). Он прошел длительную реабилитацию после проблем с зависимостью.