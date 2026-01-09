Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон

Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Долина освободила квартиру в Хамовниках, из‑за которой судилась с Полиной Лурье
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Дэймон сбросил 12 килограммов ради съемок в «Одиссее»
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»
Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг-Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»
На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу
Со стабильным доходом, подтянутый и старше по возрасту: россияне назвали идеального партнера
Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей
В Германии десятки овец захватили супермаркет
Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon
На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
Фанаты «Очень странных дел», ожидавшие выхода секретного финала шоу, сломали Netflix
Хелена Бонэм-Картер и Мартин Фриман появились в трейлере детектива «Тайна семи циферблатов»
Уилл Арнетт заменит Дэвида Харбора в актерском составе фильма «Behemoth!» Тони Гилроя
Netflix раскрыл дату выхода второго сезона «Грызни»
В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21.00
У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества
Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами
В России стали реже совершать кражи
Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина

Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон

Фото: Warner Bros. Television

Сериал «Больница Питт» получит третий сезон. Дата  премьера пока неизвестна. HBO Max сообщила о продлении шоу накануне выхода второго сезона.

Сериал, действие которого происходит в больнице Питтсбурга, позиционируется как реалистичное исследование проблем, с которыми ежедневно сталкиваются американские медицинские работники. Второй сезон начали показывать с 8 января. Серии будут выходить раз в неделю, а финал зрители увидят 16 апреля.

Если первый сезон был посвящен чрезвычайной ситуации в день масштабного музыкального фестиваля, то второй расскажет о буднях больницы в День независимости США. К работе вернутся старшая медсестра Дана Эванс (Кэтрин ЛаНаса), которая в прошлом сезоне собиралась уйти на пенсию, и доктор Лэнгдон (Патрик Болл). Он прошел длительную реабилитацию после проблем с зависимостью.

Появление героя спровоцирует напряженные отношения с коллегами, прежде всего с доктором Робби (Ноа Уайл). В команде также появится новый персонаж — доктор Аль-Хашими (Сепиде Моафи), сторонница современных методов, что станет источником конфликтов с более консервативным Робби. Создателем и исполнительным продюсером «Больницы Питт» выступает Р. Скотт Геммилл.

