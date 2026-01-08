На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу

Фото: Wakayama Electric Railway

На японской железнодорожной станции Киси выбрали третью кошку-начальницу. Ей стала пестрая кошка по кличке Ёнтама, сообщает Independent.

Небольшая церемония вступления Ёнтамы на службу прошла 7 января на ж/д станции в городе Кинокава префектуры Вакаяма. На мероприятии компания Wakayama Electric Railway также представила Рокутаму ― кошку, которая будет проходить стажировку в качестве будущей начальницы станции. 

Должность кошки-смотрительницы носит в основном символический характер ― пушистая начальница выступает талисманом ж/д линии и помогает привлекать туристов.

Ёнтама сменила на этом посту Нитаму, которая умерла в ноябре прошлого года. В знак признания ее вклада в продвижение железной дороги Нитаме посмертно присвоили почетное звание Почетного начальника станции.

Нитама начала работать смотрительницей на станции Киси в 2015 году. А первой в этой должности была кошка Тама, которая появилась на станции еще в середине 2000-х. Тогда железная дорога префектуры Вакаяма массово сокращала персонал из-за убытков. Для экономии денег в качестве станционных смотрителей стали привлекать сотрудников местных предприятий. Они занимались станциями за небольшую плату параллельно с основной работой.

На вокзал Киси тогда устроилась женщина по имени Тосико Кояма. Она начала прикармливать местных уличных кошек, включая Таму. Кошка стала местной знаменитостью ― о ней написали СМИ, что привело к росту пассажиропотока. Таме вручили форменную фуражку и официально утвердили в должности смотрительницы.

