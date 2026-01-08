На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу

Нитама начала работать смотрительницей на станции Киси в 2015 году. А первой в этой должности была кошка Тама, которая появилась на станции еще в середине 2000-х. Тогда железная дорога префектуры Вакаяма массово сокращала персонал из-за убытков. Для экономии денег в качестве станционных смотрителей стали привлекать сотрудников местных предприятий. Они занимались станциями за небольшую плату параллельно с основной работой.