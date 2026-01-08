Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Софи Тернер становится заложницей и ключевым свидетелем преступления в трейлере «Ограбления»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер сериала «Ограбление» («Steal»), который выйдет на стриминговом сервисе 21 января. Главную роль в нем исполнила звезда «Игры престолов» Софи Тернер.

Она сыграла сотрудницу пенсионного фонда Зару, на офис которого происходит вооруженный налет. Преступники берут в заложники работников и вынуждают их перечислить им миллиарды пенсионных накоплений.

Когда грабители покидают здание, проблемы героини только начинаются. Она становится ключевым свидетелем преступления и оказывается в опасности. На охоту за девушкой отправляются по неясным причинам агенты контрразведки.

Зара решает выяснить, почему британская служба безопасности пытается убить ее и как она связана с произошедшим ограблением. Героиня оказывается втянута в смертельную игру в кошки-мышки.

Помимо Тернер, в сериале снялись Арчи Мадекве и Джейкоб Форчун-Ллойд. Актеры сыграли лучшего друга Зары Люка и детектива Риса, полного решимости раскрыть кражу и кроющийся за ней заговор.

Автором шоу выступил С. А. Никиас. Режиссерами стали Сэм Миллер и Хетти Макдональд. Продюсировали проект Нуала О’Лири, Вивьен Кенни, Грег Бренман, Бэкки Де Соуза и Сэм Миллер.

