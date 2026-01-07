Появился трейлер фильма «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем в главных ролях.



По сюжету нью-йоркский режиссер Максин в исполнении Анджелины Джоли прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Максин предстоит узнать, что у нее обнаружили рак, а также сблизиться с оператором Антоном (Луи Гарель) и влюбиться в него. Кроме того, будут рассказаны истории еще двух героинь - модели Ады (Анье Аней) и визажистки Анжель (Элла Румпф).