США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайан Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из‑за снегопада
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд

США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина

Фото: Lkszy Dgtl/Unsplash

Крупнейшими мировыми импортерами игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные платформы ООН Comtrade.

США приобрели игристое вино на 1,04 млрд долларов. Великобритания — на 847,7 млн долларов, Япония — на 528,1 млн долларов. Германия за девять месяцев прошлого года импортировала этот напиток на 352,2 миллиона долларов, Бельгия — на 266,9 млн, Италия — на 204,1 млн.

Россия расположилась на седьмом месте, закупив игристое на 189,4 млн долларов. За ней в рейтинги расположились Швейцария (172,3 млн), Швеция (161,1 млн) и Австралия (156,5 миллиона). В топ-15 также вошли Франция (140,6 миллиона долларов), Нидерланды (135,8 миллиона), Канада (135,7 миллиона), Испания (110,3 миллиона) и Австрия (87,7 миллиона).

Расскажите друзьям
Теги:
ООН