Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза

Продажи шуб и дубленок из искусственного меха в России выросли в четыре раза за год, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).



Такие изделия вошли в топ самых популярных предметов гардероба из зимней верхней одежды. Пуховики и куртки на первом месте по числу продаж — за три квартала прошлого года купили 160 тыс. пуховиков, а их популярность выросла на 21% по сравнению с прошлым годом.



На втором месте куртки и парки (57 тыс.), хотя их продажи снизились на 25%. На третьем — дубленки и шубы из искусственного меха (54 тыс.). По данным аналитиков, чаще всего верхнюю одежду покупают на Камчатке, в Москве, Петербурге, а также в Магаданской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Калининградской областях.



Недавно стало известно, что россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раз чаще, чем в прошлом году. Эксперты объясняют интерес к ним практическими соображениями покупателей и ностальгией по эстетике 1990-х.