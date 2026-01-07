Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»

Фото: 50cent

Американский рэпер 50 Cent спродюсирует сериал под рабочим названием «Войны банд» («Gang Wars») — тру-крайм-проект о реальных бандитских разборках в США. Об этом написал Deadline.

Шоу выйдет на телеканале А&E, его разработает G-Unit Film & Television совместно с компанией Citizen Jones, принадлежащей Джоне Бекору и Джонасу Беллу Пашту. Проект описывается как «нефильтрованный» сериал о конкуренции и преступлениях.

50 Cent обещает раскрыть уникальные факты о вражде группировок и предоставить беспрецедентный доступ к информации об уличных стычках, предательствах и борьбе за власть, сформировавших современный криминальный мир.

Ранее G-Unit уже касался темы вражды банд в документальном сериале «Шон Комбс: Расплата», посвященном рэперу Пи Дидди. Проект режиссера Александрии Стэплтон вышел в 2025 году на Netflix.

Продакшн-компания также работала над серией тру-крайм-шоу. Среди них — «Убийства звезд TikTok» и «Убийца с пляжа Гилго: Дом секретов», вышедшие на Peacock, а также «Убийства хип-хоп-исполнителей», которые показал We TV.

