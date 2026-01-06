ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года

В конце 2026 года в России планируют утвердить ГОСТ на шаурму, сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.



«Стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям — даст уверенность в том, что они покупают», — сказал он. По словам Протасова, нужно, чтобы документ был качественным и «реально применялся» в пищевой индустрии.



ГОСТ определит термины «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». В нем будут указаны требования к продукции, которая готовится при потребителе, и к упакованным блюдам на прилавках в магазинах.



Протасов отметил, что работа над стандартом вызвала живой интерес и у экспертов, и у потребителей. Ранее ожидалось, что ГОСТ будет утвержден в конце 2025 года.